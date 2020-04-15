Около килограмма металла достали из желудка заключенного врачи в Кокшетау, административном центре Акмолинской области Казахстана. Об этом 14 апреля сообщается в Instagram многопрофильной больницы, медики которой проводили операцию

Контрабанда. Из России в Казахстан пытались вывезти 11 тонн дезинфицирующих средств © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как выяснилось, глотать шурупы «с целью членовредительства» заключенный начал еще в ноябре прошлого года. Тогда он употребил 90 штук.

Через месяц мужчина «закусил» еще несколькими десятками. Меню он разнообразил щипцами. Чтобы металл не вышел естественным путем, находчивый зек проглотил еще и магнит.

Через шесть суток после операции пациента выписали и отправили в колонию отбывать срок. Чего он хотел добиться, навредив себе таким образом, в сообщении не уточняется.