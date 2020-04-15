Всего хирурги при помощи анестезиологов извлекли 112 металлических предметов.
Как выяснилось, глотать шурупы «с целью членовредительства» заключенный начал еще в ноябре прошлого года. Тогда он употребил 90 штук.
Через месяц мужчина «закусил» еще несколькими десятками. Меню он разнообразил щипцами. Чтобы металл не вышел естественным путем, находчивый зек проглотил еще и магнит.
Через шесть суток после операции пациента выписали и отправили в колонию отбывать срок. Чего он хотел добиться, навредив себе таким образом, в сообщении не уточняется.
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Хирурги 🥼 Б. Ахметов, Ж. Кабдрашитов, Р. Смаилов и анестезиологи: Л. Ашимова, И. Хайрова, провели лапаротомию, удаление инородных тел из желудка, ревизия и санация брюшной полости. Были извлечены инородные металлические предметы массой более 800 грамм в количестве 112 штук. Предметы пациент употребил с целью членовредительства.