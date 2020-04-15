Контрабанда. Из России в Казахстан пытались вывезти 11 тонн дезинфицирующих средств
Контрабанда. Из России в Казахстан пытались вывезти 11 тонн дезинфицирующих средств
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Всего хирурги при помощи анестезиологов извлекли 112 металлических предметов.

Как выяснилось, глотать шурупы «с целью членовредительства» заключенный начал еще в ноябре прошлого года. Тогда он употребил 90 штук.

Через месяц мужчина «закусил» еще несколькими десятками. Меню он разнообразил щипцами. Чтобы металл не вышел естественным путем, находчивый зек проглотил еще и магнит.

Через шесть суток после операции пациента выписали и отправили в колонию отбывать срок. Чего он хотел добиться, навредив себе таким образом, в сообщении не уточняется.

 

 