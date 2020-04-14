Проклятье Ирины Фарион: почему горит Чернобыль
Проклятье Ирины Фарион: почему горит Чернобыль
© AP, Yaroslav Yemelianenko
«В зоне отчуждения иногда наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами».

Отмечается, что основные очаги пожаров находятся в районе с. Кривая Гора и в районе железнодорожной станции Янов. Ситуация по-прежнему остается контролируемой.

Также сообщается, что в пойме реки Грезля и между пгт Полесское, селами Тарасы и Владимировка наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами, а вблизи сел Чистогаливка и Лелев лесной подстилки отдельными очагами.

Принимаются все меры по максимальному сдерживанию огня и его недопущения двигаться дальше и распространяться на лесные массивы. Радиационная ситуация находится под контролем.