«В зоне отчуждения иногда наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами».
Отмечается, что основные очаги пожаров находятся в районе с. Кривая Гора и в районе железнодорожной станции Янов. Ситуация по-прежнему остается контролируемой.
Также сообщается, что в пойме реки Грезля и между пгт Полесское, селами Тарасы и Владимировка наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами, а вблизи сел Чистогаливка и Лелев лесной подстилки отдельными очагами.
Принимаются все меры по максимальному сдерживанию огня и его недопущения двигаться дальше и распространяться на лесные массивы. Радиационная ситуация находится под контролем.