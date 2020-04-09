НЭК «Укрэнерго» приняла решение с 10 апреля по 24 мая 2020 года уменьшить до нуля доступную пропускную способность межгосударственных перетоков электроэнергии с Россией и Белоруссией. Как утверждает пресс-служба госкомпании, это связано с карантином от COVID-19, однако запрет продержится еще месяц после окончания карантина

В компании также заявили, что отменили результаты годового аукциона, на котором была распределена пропускная способность на 2020 год и возмещение ограниченных прав на распределенную пропускную способность.

Подробности этого будут сообщены дополнительно, сказали в пресс-службе. Но уже понятно, что энергосотрудничеству стран нанесен серьезный урон.

Бутусов: Зеленский решил разорвать отношения с Коломойским, заручившись поддержкой Ахметова Ринат Ахметов, который владеет большей частью украинских теплоэлектростанций.

Электричество их производства существенно дороже того, что закупалось в России и Белоруссии. Поэтому главным проигравшим от этого решения будет государство Украина, которой в период пандемии коронавируса сильно не хватает средств в бюджете.

То, что в очередной раз украинский олигарх залез в карман своих сограждан, не удивляет. Но то, как цинично это было сделано, во время всенародного и даже всемирного бедствия, не оставляет сомнений: именно украинский крупный бизнес тянет страну на дно.