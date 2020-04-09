В компании также заявили, что отменили результаты годового аукциона, на котором была распределена пропускная способность на 2020 год и возмещение ограниченных прав на распределенную пропускную способность.
Подробности этого будут сообщены дополнительно, сказали в пресс-службе. Но уже понятно, что энергосотрудничеству стран нанесен серьезный урон.
Отметим, главным бенефициаром отмены закупок электричества в РФ и Белоруссии станет олигарх Ринат Ахметов, который владеет большей частью украинских теплоэлектростанций.
Электричество их производства существенно дороже того, что закупалось в России и Белоруссии. Поэтому главным проигравшим от этого решения будет государство Украина, которой в период пандемии коронавируса сильно не хватает средств в бюджете.
То, что в очередной раз украинский олигарх залез в карман своих сограждан, не удивляет. Но то, как цинично это было сделано, во время всенародного и даже всемирного бедствия, не оставляет сомнений: именно украинский крупный бизнес тянет страну на дно.