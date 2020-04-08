Украинские власти не смогли достичь целей, ради которых объявляется карантин. Об этом экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сказал в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

Карантин без карантина. Как белорусы самоизолируются без давления властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что введенный в связи с пандемией коронавируса карантин в стране могут ослабить в середине мая, чтобы люди вышли на работу. Но ряд ограничительных мер в таком случае, вероятно, сохранится до сентября — например, нужно будет носить медицинские маски в общественных местах.

По мнению Охрименко, на Украине карантин не следовало объявлять вообще.

«Я бы, конечно, уже завтра отменил этот карантин, потому что это не карантин, а комедия… Власть сейчас пытается как бы оправдать тот бардак, который они устроили… Они остановили бизнес, и в тот же самый момент они заявляют: у нас нет повязок, у нас болеют работники медицины, потому что нет средств защиты, у нас нет тестов. И возникает вопрос: а зачем тогда карантин вообще вводили?» — сказал эксперт.

Он считает, что Украине следовало бы поступить, как Белоруссии, которая отказалась от всеобщей тенденции объявления карантина ввиду малого числа заболевших в стране. При этом, как обратил внимание экономист, в Белоруссии, несмотря на значительно меньшее население, на коронавирус протестировали в восемь раз больше человек, чем на Украине.

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