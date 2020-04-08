Властям Украины изначально не следовало вводить в стране карантин, который нанес тяжелый удар по экономике. На чем правительству надо было сосредоточить внимание в условиях пандемии коронавируса и чьему примеру следовать, экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что введенный в связи с пандемией коронавируса карантин в стране могут ослабить в середине мая, чтобы люди вышли на работу. Но ряд ограничительных мер в таком случае, вероятно, сохранится до сентября — например, нужно будет носить медицинские маски в общественных местах.

Однако в то же время в Кабмине обсуждается возможность и повторного продления карантина, который должен действовать до 24 апреля. По словам замглавы Минздрава, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, вопрос отмены карантина МОЗ будет комментировать не ранее чем через десять дней, то есть не ранее 18 апреля.

При этом глава МВД Украины Арсен Аваков не исключил возможности, что карантин может продлиться еще два месяца. Но, по оптимистичным прогнозам, к нормальной жизни украинцы смогут вернуться после 15 мая.

- Александр, как по-вашему, следует ли Кабмину отменить карантин как можно раньше или, напротив, продлить его?

— Я бы, конечно, уже завтра отменил этот карантин, потому что это не карантин, а комедия. Я, конечно, понимаю, что власть сейчас пытается как бы оправдать тот бардак, который они устроили. Была информация, что уже 14 апреля начнут смягчать карантин — ну, посмотрим.

В любом случае, действительно, удар по экономике очень сильный. Я так понимаю, что даже послабления вряд ли приведут к росту экономики, потому что, конечно, есть надежды, что сейчас карантин снимут и будет какой-то невероятный рост экономики, но, скорее всего, будет наоборот. Потому что многие предприятия, которые сейчас в карантине, но как будто работают, после карантина просто прекратят существование.

Мир в карантине. Одни боятся коронавируса, другие — кризиса © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк - Сколько таких предприятий?

— Сейчас официально 700 тысяч предприятий (в Украине) не работают — типа в карантине. Какая часть из этих 700 тысяч запустится, сложно сказать. Скорее всего, половина, а может, и значительно меньше. Приблизительно до 4 миллионов украинцев останутся без работы. Сейчас — 1,5 миллиона.

Потому что карантин развалил всю систему, и формально считается, что людям заплатят за время в карантине, но все знают, что не заплатят. А получается, что люди март потеряли, апрель, но даже если в мае начнется, у людей просто не будет денег. Грубо говоря, покупательной способности не будет.

- Иными словами, вы считаете, что властям вообще не следовало вводить карантин?

— Конечно, не вводить. Смотрите, какая ситуация: у нас карантин носит такой немножко глупый характер. Они остановили бизнес, и в тот же самый момент они заявляют: у нас нет повязок, у нас болеют работники медицины, потому что нет средств защиты, у нас нет тестов.

И возникает вопрос: а зачем тогда карантин вообще вводили? То есть они экономику остановили, но ничего для лечения не сделали. Сейчас президент заявляет, что прилетят самолеты, которые привезут маски. Ну это просто какая-то умора: второй месяц карантина — самолеты ждем.

Карантин без карантина. Как белорусы самоизолируются без давления властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- А кого в таком случае вы могли бы привести в пример? Сейчас, грубо говоря, все государства мира можно поделить на два лагеря: тех, кто сохраняет жесткий карантин, и тех, кто начинает его снимать. Кто в этом плане сработал как надо?

— Белоруссия. Что сделал [президент Белоруссии Александр] Лукашенко? Он отменил большие скопления людей — это нормально. При этом экономика работает. При этом, несмотря на то, что Белоруссия на порядок меньше, количество протестированных — в восемь раз больше, чем в Украине. Это ж ненормально, ну как так?

Он занялся тестами, врачами, больницами — тем, чем надо. И действительно, он — абсолютный молодец.