Утром пятого апреля ликвидация лесного пожара в в Чернобыльской зоне, возникшего днем ранее, не завершена, сообщили на сайте ГосЧС Украины

«По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек. Радиационный фон в пределах нормы. В 8:40 самолет Ан-32 ДСНС вылетел из Нежина в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара», — сказано в публикации.

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Всего к тушению пожара были привлечены более 90 пожарных и 21 единица техники, в том числе 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.