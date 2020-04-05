Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что президента Владимира Зеленского запугали извне. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала NewsOne.

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

«Зеленский говорит, что "надо уйти от угрозы дефолта" и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что, если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему», — пояснил эксперт.

Политолог считает, что глава государства именно поэтому так спешил с принятием закона, иначе Верховная Рада проголосовала бы за него во время нормальной работы сессии, а не на внеочередном заседании.

Говоря о том, что за отмену моратория также проголосовала партия предыдущего президента Петра Порошенко, Погребинский подчеркнул, что если раньше украинцы воспринимали Зеленского как неопытного, но приличного человека, то вскоре поддерживать его будет все меньше людей.