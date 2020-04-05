Ранее Верховная рада на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Открытие земельного рынка является одним из условий для получения нового кредитного транша от МВФ.
«Зеленский говорит, что "надо уйти от угрозы дефолта" и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что, если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему», — пояснил эксперт.
Политолог считает, что глава государства именно поэтому так спешил с принятием закона, иначе Верховная Рада проголосовала бы за него во время нормальной работы сессии, а не на внеочередном заседании.
Говоря о том, что за отмену моратория также проголосовала партия предыдущего президента Петра Порошенко, Погребинский подчеркнул, что если раньше украинцы воспринимали Зеленского как неопытного, но приличного человека, то вскоре поддерживать его будет все меньше людей.