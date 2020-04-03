Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина блокировала поданный Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом. Об этом вечером четверга, 2 апреля, он написал на своей странице в Facebook

«Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (Covid-19). В тексте под этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности — запуск процесса отмены международных санкций», — написал министр.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, мы поддержим другую резолюцию Генассамблеи ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН. Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать все усилия России разрушить санкционный режим», — добавил он.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую все страны сплотиться в борьбе с коронавирусом, а также обмениваться информацией, научным опытом и передовыми методами лечения.