По версии Всемирной организации здравоохранения, новый вирус, который похож на тот, который циркулирует у летучих мышей, через промежуточного хозяина-млекопитающее перешёл к человеку, адаптировался и начал распространяться дальше по всему миру

В интервью газете «Известия» представитель организации в России Мелита Вуйнович объяснила происхождение коронавируса COVID-19, о котором человечество узнало в конце прошлого года.

«Это вирус из семейства Coronaviridae, который очень похож на тот, что циркулирует у летучих мышей. Как он перешёл от животных к людям, ещё непонятно. Видимо, был промежуточный хозяин-млекопитающее. Но вирус очень быстро адаптировался к людям и стал передаваться от человека к человеку», — сказала она. Любителям конспирологии не понравится: ученые выяснили, откуда взялся новый коронавирус © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

По словам Вуйнович, адаптация привела к тому, что новый коронавирус распространился практически на весь земной шар, число новых случаев растёт очень быстро, а это происходит потому, что у людей до сих пор не было к нему иммунитета.

COVID-19 зародился в Китае и уже оттуда проник на территории других стран. По поводу источника заболевания существует несколько версий. Изначально говорили, что первый пациент заразился через морепродукты с городского рынка Уханя, но исследования показали, что ни в одном морепродукте схожих геномов вируса не обнаружено. Затем предположили, что виноваты блюда из змеи или летучих мышей, которые можно попробовать на том же уханьском рынке. Поскольку они не подвергаются сильной термической обработке, в организм человека мог попасть вирус, мутировавший в природной среде. Впоследствии и этот вариант признали маловероятным, потому что вирус не может адаптироваться и к хладнокровным, и к теплокровным животным.