В понедельник, 30 марта, Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.
«Все его значение было связано только с тем, что он лично знает президента Зеленского и взял на себя неформальную функцию. Кстати, это очень важное обстоятельство — советником секретаря СНБО он был только на общественных началах. И только в связи с тем, что он был координатором группы по Донецкой области», — рассказал политолог.
Сивохо приобрел популярность как юморист, шоумен и продюсер. На должность в СНБО его назначили 21 октября 2019 года.
В марте этого года на презентации Национальной платформы примирения Сивохо подвергся нападению украинских радикалов, после того как назвал войну в Донбассе «многослойным конфликтом».