Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо не был значимой фигурой в украинской политике. Об этом в интервью изданию Укриана.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.

«Все его значение было связано только с тем, что он лично знает президента Зеленского и взял на себя неформальную функцию. Кстати, это очень важное обстоятельство — советником секретаря СНБО он был только на общественных началах. И только в связи с тем, что он был координатором группы по Донецкой области», — рассказал политолог.

Сивохо приобрел популярность как юморист, шоумен и продюсер. На должность в СНБО его назначили 21 октября 2019 года.

В марте этого года на презентации Национальной платформы примирения Сивохо подвергся нападению украинских радикалов, после того как назвал войну в Донбассе «многослойным конфликтом».