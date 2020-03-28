В дипломатическом ведомстве отметили, что деньги пойдут на финансирования всего сектора здравоохранения в Украине.
«Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 т.д.», — говорится в заявлении.
По состоянию на 28 марта на Украине зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончались и пять поправились. В США при этом зафиксировано 105030случаев заражения, 1706 погибших и 2366 выздоровевших.