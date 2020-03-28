Вашингтон выделил Украине 1.2 млн долларов на закупку оборудования для больниц и тест-систем для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба посольства США в Украине

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«Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 т.д.», — говорится в заявлении.

По состоянию на 28 марта на Украине зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончались и пять поправились. В США при этом зафиксировано 105030случаев заражения, 1706 погибших и 2366 выздоровевших.