«Насколько я могу судить, он очень заинтересован в их помощи и поддержке. Это не политический контекст, а именно экономический и социальный», — указал эксперт.
Специалист в связи с этим выразил надежду, что у властей хватит компетенции понять, что нужно не надеяться на иностранных инвесторов, а в первую очередь необходимо помогать бизнесу, который работает на Украине и создает рабочие места.
«Иностранные инвесторы пока только обещают привезти миллионы и миллиарды, а им уже создают здесь тепличные условия. При этом иностранный бизнес в случае кризиса уходит, а наш бизнес вынужден выживать», — подчеркнул Гороховский.
По его словам, ситуация с коронавирусом уже так или иначе помогает отечественному бизнесу, поскольку на полках магазинов снова стали появляться продукты отечественного производства, которые в последнее время стали завозиться из Китая.
Чем больше Украина будет заигрывать с иностранцами и чем больше мы будет уповать на импорт, тем труднее ей будет в кризисных ситуациях, заключил собеседник издания.