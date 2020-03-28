Если говорить о дальнейших отношениях президента Украины Владимира Зеленского с олигархами, то сегодня он в своей борьбе с корноавирусом частично переложил отдельные функции государства на крупный бизнес. Об этом рассказал кандидат политических наук и блогер Денис Гороховский в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Гороховский: В отличие от политиков, украинские олигархи думают о будущем Украины © Денис Гороховский

Специалист в связи с этим выразил надежду, что у властей хватит компетенции понять, что нужно не надеяться на иностранных инвесторов, а в первую очередь необходимо помогать бизнесу, который работает на Украине и создает рабочие места.

«Иностранные инвесторы пока только обещают привезти миллионы и миллиарды, а им уже создают здесь тепличные условия. При этом иностранный бизнес в случае кризиса уходит, а наш бизнес вынужден выживать», — подчеркнул Гороховский.

По его словам, ситуация с коронавирусом уже так или иначе помогает отечественному бизнесу, поскольку на полках магазинов снова стали появляться продукты отечественного производства, которые в последнее время стали завозиться из Китая.

Чем больше Украина будет заигрывать с иностранцами и чем больше мы будет уповать на импорт, тем труднее ей будет в кризисных ситуациях, заключил собеседник издания.