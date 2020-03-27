Диагноз "Covid-19" подтвердился у заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко. Об этом 27 марта сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook

«Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно», — сообщил Геращенко. Также он отметил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.