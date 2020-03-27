«Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно», — сообщил Геращенко.
Также он отметил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
«Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно», — сообщил Геращенко.
Также он отметил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
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