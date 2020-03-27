Единый государственный экзамен для выпускников 11 класса стартует 8 июня вместо 25 мая, а основной государственный экзамен для девятиклассников - 9 июня вместо 22 мая в связи с эпидемиологической ситуацией

Министерство просвещения РФ скорректировало даты сдачи выпускных экзаменов в связи с карантином.

«В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнётся с 8 июня. Экзамены для 9-х классов — с 9 июня», — сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Изначально планировалось, что состоится три волны экзаменов: досрочный (ЕГЭ с 20 марта по 13 апреля, ОГЭ с 21 апреля по 16 мая), основной (ЕГЭ с 25 мая по 29 июня, ОГЭ с 22 мая по 30 июня) и дополнительной сдачи (ЕГЭ с 4 по 22 сентября, ОГЭ с 4 по 18 сентября). «Огненная вода из России». Ванга предсказала коронавирус и лекарство от него © Пакко / wikimedia.org

Ранее Министерство просвещения отменило досрочную полную сдачу экзаменов, в которой планировали участвовать около 32 тысяч человек. Они будут сдавать экзамены во время основной волны летом, а не 20 марта, как должны были.

В условиях карантина школьники, учащиеся средних образовательных учреждений и студенты переведены на дистанционное обучение.