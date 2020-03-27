«Так оно и произошло. Страна в смартфоне у нас сегодня есть. Мы все сидим в смартфонах, на улицу стараемся не выходить, непонятно, что происходит», — иронизирует музыкант.
По его мнению, нельзя сказать, будто бы пандемия на Украине привела к параличу власти, поскольку было понятно, что если государство на протяжении многих лет разворовывали и уничтожали, то оно не сможет справиться с подобными вызовами.
«Наши люди даже от евреев отличаются своей сообразительностью и склонностью к коммерции, когда находящиеся в воздухе медицинские маски и тесты уже распределяли по базам и продавали куда-то налево», — привел пример Быстряков.
Композитор прогнозирует, что текущая ситуация может привести к диктатуре главы МВД Арсена Авакова, который кроме полиции контролирует многочисленные неформальные группировки и поэтому имеет отличный повод заполучить власть.