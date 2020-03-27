Коронавирус фактически помог президенту Владимиру Зеленскому частично выполнить предвыборные обещания — вернуть украинцев домой и запустить программу «страна в смартфоне». Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Композитор Быстряков рассказал, как живет Киев в эпоху глобального карантина — видео

По его мнению, нельзя сказать, будто бы пандемия на Украине привела к параличу власти, поскольку было понятно, что если государство на протяжении многих лет разворовывали и уничтожали, то оно не сможет справиться с подобными вызовами.

«Наши люди даже от евреев отличаются своей сообразительностью и склонностью к коммерции, когда находящиеся в воздухе медицинские маски и тесты уже распределяли по базам и продавали куда-то налево», — привел пример Быстряков.

Композитор прогнозирует, что текущая ситуация может привести к диктатуре главы МВД Арсена Авакова, который кроме полиции контролирует многочисленные неформальные группировки и поэтому имеет отличный повод заполучить власть.