«По состоянию на сейчас уже более 2 тыс. протоколов было составлено по нарушению карантинных мероприятий», — сказал Билошицкий.
По его словам, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работе заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.
Больше всего протоколов составили в Днепропетровской области — 394. На втором месте Киев — 262 протокола, на третьем — Донецкая область — 171 протокол. Меньше всего нарушений обнаружили в Тернопольской области. Там составили 21 протокол.