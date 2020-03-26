Национальная полиция составила 2412 протоколов из-за нарушения карантина, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса на Украине. Об этом 26 марта в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает Интерфакс-Украина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал Билошицкий.

По его словам, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работе заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.

Больше всего протоколов составили в Днепропетровской области — 394. На втором месте Киев — 262 протокола, на третьем — Донецкая область — 171 протокол. Меньше всего нарушений обнаружили в Тернопольской области. Там составили 21 протокол.