Ранее министр здравоохранения Илья Емец попросил Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По мнению Авакова, общего карантина и режима чрезвычайной ситуации в нынешних условиях достаточно.
«Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его внедрение может быть только крайней мерой», — заявил он.
По официальным данным, на сегодняшний день на Украине зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, из которых три летальные. Один пациент вылечился.