Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в стране не нужно вводить чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом, передает «Украинская правда» 24 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Илья Емец попросил Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По мнению Авакова, общего карантина и режима чрезвычайной ситуации в нынешних условиях достаточно.

«Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его внедрение может быть только крайней мерой», — заявил он.

По официальным данным, на сегодняшний день на Украине зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, из которых три летальные. Один пациент вылечился.