Киевляне со спецпропусками будут оплачивать проезд в общественном транспорте во время карантина. Об этом вечером 22 марта заявил заместитель главы столичной городской горадминистрации Николай Поворозник в Facebook

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«Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно», — написал Поворозник.

По его словам, пассажиры со спецпропуском, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card.