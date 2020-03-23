С 23 марта общественный транспорт в столице работает по специальному графику и перевозит только отдельные категории граждан — работников важных для жизни города и страны организаций и предприятий.
«Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно», — написал Поворозник.
По его словам, пассажиры со спецпропуском, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card.