В Киеве полицейские составили административный протокол на мужчину, который нарушил правила карантина и повредил двери троллейбуса за то, что ему отказали в проезде. Об этом 20 марта сообщает полиция Киева в Facebook

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