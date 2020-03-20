Инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, несмотря на установленный запрет, сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находились 10 человек. На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта.
Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управление полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области.
На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу.