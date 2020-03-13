Эпидемия коронавируса значительно уменьшит поступления в бюджет Украины от граждан, которые отправляются на заработки в Европу или Россию. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик 13 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины?». Онлайн ©

Что касается ушудшения мировой экономической конъюнктуры, полагает политик, то это ударит по украинской металлургии в связи с серьезным изменением спроса. При этом, по его мнению, банковская сфера страны и так подорвана, поэтому «банкопада» быть не может.

Белик также добавил, что украинские граждане являются братским для России народом, и выразил сожаление, что семьи заробитчан могут лишиться возможности зарабатывать деньги для своих семей.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру