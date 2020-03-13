Заболевшей оказалась сотрудница филиппинской дипломатической миссии, из-за чего все постпредство отправили на карантин.
По данным ООН, зараженная контактировала с двумя делегатами другой миссии, но какой именно — пока не уточняется.
Заболевшей оказалась сотрудница филиппинской дипломатической миссии, из-за чего все постпредство отправили на карантин.
По данным ООН, зараженная контактировала с двумя делегатами другой миссии, но какой именно — пока не уточняется.
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