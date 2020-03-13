Коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США
Коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США
© REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк
Заболевшей оказалась сотрудница филиппинской дипломатической миссии, из-за чего все постпредство отправили на карантин.

По данным ООН, зараженная контактировала с двумя делегатами другой миссии, но какой именно — пока не уточняется.

 