Президент Польши Анджей Дуда попросил на несколько месяцев отсрочить выплаты по кредитам из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в четверг, 12 марта, после совещания с представителями финансовых институтов, передает РИА Новости

«Надо создать такие условия, чтобы можно было приостановить выплату кредитов на срок минимум несколько месяцев. Чтобы каждый, кто нуждается, каждый, кто в такой ситуации, когда выплата кредита является для него проблемой, мог обратиться в свой финансовый институт, в свой банк, к своему кредитору, чтобы без последствий в течение нескольких месяцев кредит не выплачивать», — заявил Дуда.

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Россияне простаивают в огромных очередях на границе с Польшей из-за коронавируса © РИА Новости, Валерий Морев | Перейти в фотобанк

По данным ВОЗ, в Польше зарегистрированы 47 случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался.