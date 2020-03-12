«Надо создать такие условия, чтобы можно было приостановить выплату кредитов на срок минимум несколько месяцев. Чтобы каждый, кто нуждается, каждый, кто в такой ситуации, когда выплата кредита является для него проблемой, мог обратиться в свой финансовый институт, в свой банк, к своему кредитору, чтобы без последствий в течение нескольких месяцев кредит не выплачивать», — заявил Дуда.
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Он также отметил, что просит кредиторов давать отсрочку удаленно, чтобы человеку не нужно было собирать бумаги и идти в банк. По словам Дуды, «воля для принятия такого решения со стороны финансовых институтов есть».
По данным ВОЗ, в Польше зарегистрированы 47 случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался.