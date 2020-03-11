Отмечается, что очереди наблюдаются на всех четырех пограничных пунктах. Всем, кто пересекает границу, измеряют температуру тепловизорами как польские, так и российские таможенники.
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Кроме того, на польской таможне путешественникам необходимо заполнить специальную карту, где нужно указать информацию о перемещениях по стране, а также пройти процедуру дактилоскопии. Вместо нескольких полос движения с польской стороны теперь работает одна.
По словам очевидцев, россияне простаивают в очередях на границе по 5-6 часов.
Польша ввела санитарный контроль на границе с Белоруссией, Украиной и Россией во вторник, 10 марта. Отныне на пропускных пунктах дежурят медики, проверяющие всех, кто въезжает в страну, на предмет наличия симптомов коронавируса.