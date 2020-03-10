Когда Сивохо спросили о вступлении Украины в НАТО, он ответил, что внутренний конфликт в Донбассе ставит крест на подобных устремлениях части украинских политиков.
«Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, и оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, боевые действия», — сказал Сивохо.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что курс страны в ЕС и НАТО остается неизменным.
Также, по его словам, Киев настроен вернуть себе контроль над Крымом и Донбассом.