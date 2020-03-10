В Виннице несколько тысяч прихожан УПЦ МП устроили крестный ход «Торжество православия», чтобы победить коронавирус и другие болезни. Об этом на днях сообщило местное издание «Вежа»

Православные китайцы в Москве молились о спасении от коронавируса © РИА Новости, Виталий Невар | Перейти в фотобанк Отмечается, что несколько тысяч верующих, собравшихся возле Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в Виннице, двигались по центру города в направлении Спасо-Преображенского собора, который в 2018 году был захвачен сторонниками т.н. «Православной церкви Украины».

Во главе колонны шли священники, за ними — прихожане, несшие большие иконы на массивных деревянных конструкциях. По дороге участники колонны пели церковные песни о спасении.

В пояснительной записке, которая распространялась перед началом шествия, было обозначено, что крестный ход — «традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса».

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По завершении шествия участник расположились на площади Шевченко, где расставили столы с иконами. Митрополит УПЦ МП Варсонофий провел молебен, после чего мероприятие было окончено.

На сегодняшний день известно о пяти случаях заражения украинцев коронавирусом за пределами страны: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии. Только один подтвержденный случай коронавируса зафиксирован на территории Украины.