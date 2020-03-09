Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — говорится в сообщении Центробанка. «Мы могли бы договориться». Лукашенко предложил поставлять Киеву бензин в обмен на нефть © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Там же отмечается, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года.

Кроме того, Центробанк РФ отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Стоимость нефти Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи нефти. Старое соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти. В результате 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.

Все это отразилось на валютном рынке. Так, российский рубль обвалился почти на 5%, до 73 руб. за $1. При этом выросла цена и европейской валюты. Она торговалась на уровне 84 рубля за €1.