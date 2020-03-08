Ринат Ахметов и Игорь Коломойский могут добиться компромисса в вопросе электроэнергии, когда Ахметов будет продавать ее всем по высокой цене, а Коломойский будет закупать ее по низкой цене для своих предприятий. Но их борьба на этом не остановиться. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: новый премьер — старый популизм

«Тем более что они с Ахметовым друг друга любят как кошка с собакой, и договариваются чисто ситуативно. Поэтому конфликт с ними в любом варианте неизбежен», — подчеркнул Ищенко.

Помимо вопроса электроэнергии, добавил политолог, олигархи могут также вступить в конфликт из-за приватизации наиболее прибыльной государственной собственности, поэтому приход к власти правительства Дениса Шмыгаля ничего не меняет в раскладах украинской политики.