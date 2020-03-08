Как только Коломойский получит возможность закупать дешевую электроэнергию, отметил эксперт, он захочет перепродавать эту электроэнергию кому-то еще, что явно не понравится Ахметову.
«Тем более что они с Ахметовым друг друга любят как кошка с собакой, и договариваются чисто ситуативно. Поэтому конфликт с ними в любом варианте неизбежен», — подчеркнул Ищенко.
Помимо вопроса электроэнергии, добавил политолог, олигархи могут также вступить в конфликт из-за приватизации наиболее прибыльной государственной собственности, поэтому приход к власти правительства Дениса Шмыгаля ничего не меняет в раскладах украинской политики.