Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки, в том числе населенного пункта Желтое.
«В результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались 300 потребителей населенного пункта Желтое и Крутая гора», — цитирует его РИА Новости.
По данным ведомства, на место происшествия прибыли специалисты для восстановления электроснабжения.
Осадчий также отметил, что факт обстрела был задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 46 бригады ВСУ.
По мнению адвоката Татьяны Монтян, в Донбассе по сравнению с предыдущими годами количество жертв среди мирного населения уменьшилось потому, что обстрелы со стороны ВСУ стали менее прицельными, но иногда ВСУ попадают туда, «куда им нужно».