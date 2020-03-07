Житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
© пресс-служба ВС Украины
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки, в том числе населенного пункта Желтое.

«В результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались 300 потребителей населенного пункта Желтое и Крутая гора», — цитирует его РИА Новости.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли специалисты для восстановления электроснабжения.

Осадчий также отметил, что факт обстрела был задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 46 бригады ВСУ.

По мнению адвоката Татьяны Монтян, в Донбассе по сравнению с предыдущими годами количество жертв среди мирного населения уменьшилось потому, что обстрелы со стороны ВСУ стали менее прицельными, но иногда ВСУ попадают туда, «куда им нужно».

 