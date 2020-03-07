Триста потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины подконтрольного Луганской народной республике населенного пункта Желтое. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время общения с журналистами

Житель ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ © пресс-служба ВС Украины

«В результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались 300 потребителей населенного пункта Желтое и Крутая гора», — цитирует его РИА Новости.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли специалисты для восстановления электроснабжения.

Осадчий также отметил, что факт обстрела был задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 46 бригады ВСУ.

По мнению адвоката Татьяны Монтян, в Донбассе по сравнению с предыдущими годами количество жертв среди мирного населения уменьшилось потому, что обстрелы со стороны ВСУ стали менее прицельными, но иногда ВСУ попадают туда, «куда им нужно».