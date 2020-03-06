Серьезные новости перед праздником. Киевлян предупредили о надвигающемся коллапсе

«Сообщаем тревожные новости перед праздничным уик-эндом. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не допустить коллапса. Но должны предупредить о возможных последствиях, если решение проблемы не будет найдено», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что «Киевгаз» как оператор газораспределительной сети в Киеве уже более двух месяцев «саботирует заключения типового договора» на транспортировку газа с Оператором ГТС Украины.
Кроме того, сообщается, что сегодня «Киевгаз остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) на Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон.