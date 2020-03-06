Серьезные новости перед праздником. Киевлян предупредили о надвигающемся коллапсе

Оператор ГТС Украины будет вынужден прекратить транспортировку газа к сетям «Киевгаза», что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице. Об этом 6 марта сообщается на сайте компании

Миллиардные долги облгазов перед оператором ГТС лишили госбюджет Украины прибыли за транзит газа © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что «Киевгаз» как оператор газораспределительной сети в Киеве уже более двух месяцев «саботирует заключения типового договора» на транспортировку газа с Оператором ГТС Украины.

Кроме того, сообщается, что сегодня «Киевгаз остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) на Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон.