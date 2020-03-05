Днем 4 марта украинские силовики выпустили ракету из ПТРК по Докучаевску. Ранения получили два человека, одна из них женщина 1968 года рождения.
«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта», — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает 20 лет лишения свободы.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.