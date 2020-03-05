Украинские военные выпустили ракету по Докучаевску, ранена женщина — ДНР
Украинские военные выпустили ракету по Докучаевску, ранена женщина — ДНР
© Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк
Днем 4 марта украинские силовики выпустили ракету из ПТРК по Докучаевску. Ранения получили два человека, одна из них женщина 1968 года рождения.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает 20 лет лишения свободы.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

 