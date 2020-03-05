Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» в отношении украинских военных, открывших огонь по Докучаевску. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ведомства

Украинские военные выпустили ракету по Докучаевску, ранена женщина — ДНР © Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает 20 лет лишения свободы.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.