Политолог Андрей Золотарев рассказал, чем грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 5 марта

Руслан Рябошапка. Биографическая справка © скриншот видео OOO Финиксион

По словам Золотарева, Рябошапка является «агентом внешнего управления», это понимает и Зеленский, который все-таки решил идти до конца в вопросе увольнения генпрокурора.

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«Понятно, что для Зеленского это чревато. Понятно, что для национально озабоченной тусовки Зеленский — центральный враг, зрадник, капитулянт и т.д. Но теперь добавляется крикливая, агрессивная среда реформаторов-грантоедов, которые достаточно заметны и влиятельны. После увольнения Рябошапки Зеленский будет рассматриваться ими как враг», — считает политолог.

При этом он отметил решительность украинского лидера, осознающего, что Рябошапка наряду с экс-премьером Украины Алексеем Гончаруком сильно тянет вниз президентский рейтинг.

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