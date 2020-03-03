Белоруссия отказалась открыть железнодорожное и авиасообщение с Крымом. Об этом говорится в официальных ответах госкомпании «Белавиа» и Белорусской железной дороги на обращение Белорусской общины Крыма к президенту Александру Лукашенко, пишет РИА Новости 3 марта

Как рассказал глава общины Роман Чегринец, организация обратилась к Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство, а также запустить поезд Минск — Симферополь и прямые авиарейсы.

«Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании "Белавиа". Письма достаточно вежливо сформулировано, на первый взгляд без какой-либо политической составляющей, только экономика», — отметил Чегринец.

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В «Белавиа» же считают спрос на авиарейсы между Минском и Симферополем слишком низким для обеспечения рентабельности.

Белорусская авиакомпания предлагает пользоваться транзитными перелетами через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.

Чегринец отметил, что реакции белорусского МИДа на предложение открыть в Симферополе консульство пока не было.