Как рассказал глава общины Роман Чегринец, организация обратилась к Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство, а также запустить поезд Минск — Симферополь и прямые авиарейсы.
«Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании "Белавиа". Письма достаточно вежливо сформулировано, на первый взгляд без какой-либо политической составляющей, только экономика», — отметил Чегринец.
Согласно копиям ответов, предоставленных им в информагентство, руководство Белорусской железной дороги не видит целесообразности запуска поездов в Крым из-за наличия альтернативных вариантов проезда.
В «Белавиа» же считают спрос на авиарейсы между Минском и Симферополем слишком низким для обеспечения рентабельности.
Белорусская авиакомпания предлагает пользоваться транзитными перелетами через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.
Чегринец отметил, что реакции белорусского МИДа на предложение открыть в Симферополе консульство пока не было.