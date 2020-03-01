В Стамбуле задержан главред Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом 1 марта сообщило агентство РИА Новости

Махир Бозтепе рассказал, что после медосвидетельствования в больнице, его перевезли в управление по безопасности Турции. По словам журналиста, сотрудники полиции относятся к нему обходительно и не применяют силу.

«В офисе Sputnik в Стамбуле проходят обыски, ордер выдан генпрокуратурой города» — приводит слова руководителя представительства агентства Максима Дурнева РИА Новости.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. Кирилл Вышинский: Сделаем всё, чтобы защитить наших коллег в Sputnik Турция © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Когда злоумышленники скрылись, журналисты пошли в полицию. С тех пор они на связь не выходили. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре сотрудников российского СМИ задержали.

Позже она написала, что трех сотрудников Sputnik Турция, пропавших вчера, привели во «Дворец Правосудия» для дачи показаний. Хотя ранее полиция заявляла, что не знает, где они.

Маргарита Симоньян подчеркивает, что после обысков и задержаний у нее не осталось сомнений, что погромщики, ломившиеся в квартиры сотрудников Sputnik Турция могут быть опекаемы соответствующими спецслужбами Турции.

В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.