Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на подписанное между США и талибами соглашение, его страна не брала на себя ответственность за освобождение членов движения «Талибан». Об этом 1 марта сообщило агентство AFP

Президент Афганистана Ашраф Гани считает, что данный вопрос может быть рассмотрен только на внутриафганских переговорах и никакие сделки США с Талибами не могут вынудить руководство страны действовать вопреки своим законам.

«Нет никаких обязательств по освобождению пяти тысяч заключенных. Это право и воля афганского народа. Это может быть включено в повестку внутриафганских переговоров, но не может быть предварительным условием для них», — приводит слова президента Афганистана агентство.

При этом Гани еще раз уточнил, что он не заключал договоренностей с властями США о том, что талибы будут освобождены. В ООН приветствовали подписание мирного соглашения между США и талибами © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Напомним, текст соглашения между США и талибами, которое было подписано в субботу, 29 февраля, содержит указание, что переговоры между представителями группировки «Талибан» и официальными властями Афганистана должны начаться 10 марта.

Ранее, 29 февраля, в Катаре было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением «Талибан». Лидер движения пообещал, что талибы будут придерживаться договоренностей с США, и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.

Согласно мирного соглашения, США должны вывести американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории страны состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней Вашингтон должен сократить численность войск в Афганистане до 8600 солдат.