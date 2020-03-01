Трое сотрудников Sputnik Турция престали выходить на связь с редакцией со вчерашнего вечера, после того как они отправились в полицию для дачи показаний после нападения. Об этом 1 марта сообщило агентство РИА Новости

Поздно вечером в субботу, 29 февраля в квартиру журналистов Sputnik Турция в Анкаре пытались ворваться неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери.

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских», — приводит слова Маргариты Симоньян РИА Новости.

Как рассказали в руководстве агентства, напавшие скрылись до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Журналисты Sputnik Турция подали заявление о нападении в полицию. Шанс для «ястребов»: Зеленского призывают поддержать Турцию в Сирии против России © image.tienphong.vn

В ночь на пятницу у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Собравшиеся, как рассказали в дипмиссии, скандировали лозунги с обвинениями в адрес России и ее руководства в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.

Кроме того, на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции. Охрана российского посольства в Турции с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.