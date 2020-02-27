В 2020 году на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме Россию представит певец из Запорожья Александр Панайотов, передает REGNUM

Группа Go_A представит Украину на «Евровидении-2020» в Роттердаме © flickr.com, Avarine СМИ, артист представит на «Евровидении-2020» песню на русском языке — предположительно, «Слезы моих неудач». Ее авторами стали Михаил Гуцериев, Владимир Матецкий и Леонид Гуткин.

Официально сингл, заявленный на конкурс, будет представлен 1 марта в эфире программы «Время» на Первом канале.

Стоит отметить, что 35-летний Панайотов родом из украинского города Запорожье, где закончил музыкальную школу с красным дипломом, затем учился в Киеве, а в 2003 году переехал в Москву.

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За его плечами — участие во многих вокальных конкурсах, а попасть на «Евровидение» он мечтал еще в 2005 году, но тогда так и не сумел пробиться в число участников. Певец не сдался и повторил свои попытки в 2008 и в 2017 годах, когда его обошли Дима Билан и Юлия Самойлова.

Но в этом году Панайотову улыбнулась удача, и его кандидатура была одобрена всеми членами компетентного жюри, так как от проведения народного отбора Россия вновь отказалась. Помимо него в национальный шорт-лист входили певицы ZIVERT и Полина Гагарина, рейв-группа Little Big и другие кандидаты.

Напомним, что Украину на «Евровидении» представит группа Gо-A с песней «Соловей».