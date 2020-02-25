Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что использование слов Донбасс и губернатор является элементом гибридной войны. Об этом 25 февраля он рассказал в интервью «Лига.net»

Без Донбасса Украина провалила призыв в армию — экс-министр обороны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявил он.

При этом Данилов отметил, что в данном случае речь должна быть чистой. По его мнению, российской калькой также является слово «губернатор». Секретарь СНБО подчеркнул, что на Украине нет губернаторов, а есть главы областных администраций, о чем важно помнить.