«Мне очень не нравится слово "Донбасс". Это один из элементов гибридной войны, когда РФ начинает отделять Донбасс или Галичину от Украины. У нас есть часть оккупированных Донецкой и Луганской области, есть аннексированный Россией Крым. Это очень важные вещи. Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся», — заявил он.
При этом Данилов отметил, что в данном случае речь должна быть чистой. По его мнению, российской калькой также является слово «губернатор». Секретарь СНБО подчеркнул, что на Украине нет губернаторов, а есть главы областных администраций, о чем важно помнить.