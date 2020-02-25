По его словам, любые нападки на мову могут расцениваться как покушения на украинскую государственность, более того, по мнению Парубия, это якобы является главной целью «русского мира» и Кремля.
«Не сейте этот московский ветер, иначе вы пожнете украинскую бурю», — написал Парубий.
О пересмотре данного закона заговорили несколькими днями ранее. Как отмечают парламентарии, в частности глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, нововведение было принято в спешке, в связи с чем имеет много недочетов и попросту может расколоть общество.
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработало правительство бывшего президента страны Петра Порошенко. Его приняли при президенте Зеленском 16 июля. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Языковая политика Киева вызывает недовольство как внутри страны, где примерно треть населения считает родным языком русский, так и в странах Евросоюза, в особенности Венгрии, поскольку ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.