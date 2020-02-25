Если президент Украины Владимир Зеленский решится пересмотреть закон о принудительной украинизации, это может привести к новому Майдану. Об этом 24 февраля сообщил на своей странице в Facebook бывший спикер парламента, член «Европейской солидарности» Андрей Парубий

По его словам, любые нападки на мову могут расцениваться как покушения на украинскую государственность, более того, по мнению Парубия, это якобы является главной целью «русского мира» и Кремля.

«Не сейте этот московский ветер, иначе вы пожнете украинскую бурю», — написал Парубий.

Теплов: Галичане и патриоты по ночам тайком посылают запросы в google на русском языке © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк Александр Ткаченко, нововведение было принято в спешке, в связи с чем имеет много недочетов и попросту может расколоть общество.

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработало правительство бывшего президента страны Петра Порошенко. Его приняли при президенте Зеленском 16 июля. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Языковая политика Киева вызывает недовольство как внутри страны, где примерно треть населения считает родным языком русский, так и в странах Евросоюза, в особенности Венгрии, поскольку ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.