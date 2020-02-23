Власти Болгарии не позволили состояться ежегодному факельному шествию ультранационалистов. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны от 22 февраля

Многотысячные марши националистов прошли в Киеве — видео Христо Лукова, который в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. Ежегодно на это шествие собираются крайние националисты и неофашисты не только Болгарии, но и всего мира.

«Впервые за последние 17 лет факельное шествие ультранационалистов и неонацистов, известное как Луковский марш, было предотвращено. Это результат усилий властей Болгарии по борьбе с антисемитизмом, нетерпимостью и разжиганием ненависти… Категорическое неприятие и осуждение крайне националистских и ксенофобских демонстраций, таких как Луковский марш, — это принципиальная позиция Министерства иностранных дел Республики Болгария», — говорится в заявлении МИД.

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Ведомство назвало шествие «грубым покушением на память о Холокосте и его невинных жертвах». Оно призвало молодых людей в дальнейшем не принимать участия в подобных мероприятиях и выразило радость в ответ на решение Высшего административного суда поддержать запрет мэра Софии на проведение Луковского марша.