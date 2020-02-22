Зеленский отреагировал на саботаж своих инициатив, отправив в отставку главу Тернопольской облгосадминистрации Игоря Сопеля. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда» © Тернополяни Тернопіль

Кроме того, под стенами санатория прошел молебен с просьбой не пустить туда эвакуированных.

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Воспротивилась прибытию соотечественников и руководство местного аэропорта, отказав Государственной авиационной принять эвакуационный рейс из КНР.

«Зеленскому нужно реагировать на саботаж его инициатив. Операция по эвакуации была, по сути, провалена и нанесла огромный репутационный удар по Зеленскому, показав, что президент не способен контролировать власть на местах. Логично, что он будет пересматривать губернаторскую вертикаль. Не факт, что новый губернатор будет эффективнее, чем предыдущий. Кадровый голод в «Слуге народа» колоссальный. Эта ситуация показывает, что к местным выборам Зеленский не готов», — рассказал политолог.

По его словам, недавние события на Западной Украине стали следствием разваленной управленческой иерархии в команде Зеленского.

Кирилл Молчанов добавил, что в Тернопольской области ситуация превратилась в откровенное мракобесие и саботаж. Не исключил собеседник издания и отставки в других обладминстрациях.