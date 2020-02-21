Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изначально Тернопольскую область рассматривали как основной вариант для размещения граждан, эвакуированных из КНР. Его слова приводит 21 февраля Интерфакс-Украина

На текущей неделе протесты против приезда эвакуированных украинцев прошли в нескольких регионах Украины, в том числе в Тернопольской области. В поселке Новые Санжары под Полтавой, куда в итоге доставили людей на карантин, произошли столкновения полиции и местных жителей. Зеленский связал события в Новых Санжарах с протестами против рынка земли © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило…» — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что за протестными выступлениями могут стоять политические силы.