На текущей неделе протесты против приезда эвакуированных украинцев прошли в нескольких регионах Украины, в том числе в Тернопольской области. В поселке Новые Санжары под Полтавой, куда в итоге доставили людей на карантин, произошли столкновения полиции и местных жителей.
«Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило…» — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что за протестными выступлениями могут стоять политические силы.