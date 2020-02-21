Днем 20 февраля протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными из китайского Уханя людьми. Расчищать дорогу автобусам приходилось бойцам Нацгвардии.
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«Это, конечно, дикость. Это показывает, что никакой революции достоинства, изменившей общество и установившей солидарность между всеми украинцами нет. Таких примеров не было в других странах. Допускаю, что это какая-то репетиция действий против Зеленского на случай мирного урегулирования. Все эти вещи не артикулируются, но если бы не было питательной среды в обществе, этого бы не произошло», — сказал политолог.
Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил начать отвод войск на линии разграничения в Донбассе по секторальному принципу. Кроме того, он заявил о намерении прекратить войну на юго-востоке Украины за пять лет.
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против карантина могут быть причастны определенные политические силы.