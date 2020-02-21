Акция против обустройства карантина в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя могла быть репетицией более масштабного протеста. Об этом 21 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Попов

Новые Санжары породили новую конспирологию. Что не так с государством в Украине? © REUTERS, АР | REUTERS, АР | Перейти в фотобанк

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«Это, конечно, дикость. Это показывает, что никакой революции достоинства, изменившей общество и установившей солидарность между всеми украинцами нет. Таких примеров не было в других странах. Допускаю, что это какая-то репетиция действий против Зеленского на случай мирного урегулирования. Все эти вещи не артикулируются, но если бы не было питательной среды в обществе, этого бы не произошло», — сказал политолог.

Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил начать отвод войск на линии разграничения в Донбассе по секторальному принципу. Кроме того, он заявил о намерении прекратить войну на юго-востоке Украины за пять лет.

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против карантина могут быть причастны определенные политические силы.