Во время протестов против эвакуации украинцев из КНР президент Владимир Зеленский мог бы последовать примеру французского императора Наполеона I, роль которого он сыграл в одной из комедий, и поднять свой рейтинг. Об этом 21 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Попов

Ударил током. Приехавшая на карантин в Новые Санжары украинка ужаснулась условиями в медцентре © Telegram-канал UN - груши и сливы По словам Попова, Зеленский мог встретить соотечественников, устыдив тем самым общество и показав свою смелость. «Тем более в истории мы знаем такие прецеденты в сходных ситуациях, которые поднимали рейтинг государственных деятелей. Репутация Наполеона, которого сыграл Зеленский, была основана и на том, что он во время египетско-сирийской кампании, когда разразилась чума, ходил в госпиталь и пожимал руки солдатам», — рассказал эксперт. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.