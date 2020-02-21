Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к госпиталю, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными.
По словам Попова, Зеленский мог встретить соотечественников, устыдив тем самым общество и показав свою смелость.
«Тем более в истории мы знаем такие прецеденты в сходных ситуациях, которые поднимали рейтинг государственных деятелей. Репутация Наполеона, которого сыграл Зеленский, была основана и на том, что он во время египетско-сирийской кампании, когда разразилась чума, ходил в госпиталь и пожимал руки солдатам», — рассказал эксперт.
По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.