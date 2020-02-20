Хотя полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан, обстановка там все равно продолжает оставаться напряженной. Об этом 20 февраля сообщает издание «Страна.UA»

Сотрудники больницы под Львовом спели гимн, узнав, что к ним не привезут эвакуированных из Китая украинцев © CC0, Pixabay

«Было несколько потасовок, протестующие бросали камни в полицию. Одна женщина кричала, что этот санаторий сгорит ночью. Один мужчина на автомобиле "Нива" хотел прорвать кордон полиции, на что полицейские пробили колеса и жестко извлекли водителя», — сказано в сообщении.

При этом автобуса, который уже давно должен быть на месте, в поселке по-прежнему нет.

По мнению журналиста Василия Апасова, ответственность за происходящее несет Минздрав, который не только пропустил все разумные сроки, когда эвакуация граждан была бы действительно оперативной, но и не смог к ней грамотно подготовиться.