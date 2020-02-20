Местные жители, опасающиеся, что прибывшие на карантин граждане могут их заразить, ранее перекрыли мост через реку Ворсклу, чтобы автобусы с украинцами не попали в медицинское учреждение.
«Было несколько потасовок, протестующие бросали камни в полицию. Одна женщина кричала, что этот санаторий сгорит ночью. Один мужчина на автомобиле "Нива" хотел прорвать кордон полиции, на что полицейские пробили колеса и жестко извлекли водителя», — сказано в сообщении.
При этом автобуса, который уже давно должен быть на месте, в поселке по-прежнему нет.
По мнению журналиста Василия Апасова, ответственность за происходящее несет Минздрав, который не только пропустил все разумные сроки, когда эвакуация граждан была бы действительно оперативной, но и не смог к ней грамотно подготовиться.