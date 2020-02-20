Женщина ехала из Киева домой. Она разместилась на нижней полке, через несколько минут пути на нее рухнула верхняя полка с пассажиром. Конструкция весом больше 80 килограммов ударила женщину по спине и сломала ей позвоночник.
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Манько пожаловалась на критическое состояние вагонов поезда и предупредила украинцев об опасности, которая может им грозить во время путешествия поездами «Укрзализныци».
Она планирует обратиться в страховую компанию и в суд.