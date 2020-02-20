Шестидесятилетняя жительница Полтавы Наталья Манько пострадала во время поездки в украинском поезде Киев — Бердянск. Соответствующее видео опубликовали 19 февраля на YouTube-канале «Газета Районка»

Языковой скандал в «Укрзализныце»: пассажира с билетом не пустили в поезд © Twitter, Владимир Гройсман

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Манько пожаловалась на критическое состояние вагонов поезда и предупредила украинцев об опасности, которая может им грозить во время путешествия поездами «Укрзализныци».

Она планирует обратиться в страховую компанию и в суд.