Языковой скандал в «Укрзализныце»: пассажира с билетом не пустили в поезд
Языковой скандал в «Укрзализныце»: пассажира с билетом не пустили в поезд
© Twitter, Владимир Гройсман
Женщина ехала из Киева домой. Она разместилась на нижней полке, через несколько минут пути на нее рухнула верхняя полка с пассажиром. Конструкция весом больше 80 килограммов ударила женщину по спине и сломала ей позвоночник.

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Манько пожаловалась на критическое состояние вагонов поезда и предупредила украинцев об опасности, которая может им грозить во время путешествия поездами «Укрзализныци».

Она планирует обратиться в страховую компанию и в суд.