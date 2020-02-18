Во вторник, 18 февраля, накануне очередной годовщины трагических событий на Майдане, произошедших во время так называемой революции достоинства, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам с посланием, текст которого есть в распоряжении издания Украина.ру

«Опять начнутся потрясения». Царев рассказал, когда на Украине случится новый Майдан © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали десятки тысяч человек, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Тем временем националисты-радикалы навязывают свою версию истории Украины.

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«Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, стали нормой жизни. Власть [Петра] Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства. При этом в результате «народных реформ» экономика Украины была разрушена, а народ ввергнут в нищету», — говорится в обращении.

Тем не менее первые шаги нового президента Владимира Зеленского дают надежду на достижение мира и стабильности, добавил Янукович. Бывший лидер Украины пообещал, что будет делать все, чтобы страна не упустила этот шанс.

В центре Киева 18 февраля 2014 года произошло резкое обострение между протестующими и силовиками, которое привело к многочисленным жертвам.