По его словам, события шестилетней давности открыли черную страницу в истории Украины.
Жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали десятки тысяч человек, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Тем временем националисты-радикалы навязывают свою версию истории Украины.
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«Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, стали нормой жизни. Власть [Петра] Порошенко, разжигая этот конфликт, использовала его как ширму для коррупции и мародерства. При этом в результате «народных реформ» экономика Украины была разрушена, а народ ввергнут в нищету», — говорится в обращении.
Тем не менее первые шаги нового президента Владимира Зеленского дают надежду на достижение мира и стабильности, добавил Янукович. Бывший лидер Украины пообещал, что будет делать все, чтобы страна не упустила этот шанс.
В центре Киева 18 февраля 2014 года произошло резкое обострение между протестующими и силовиками, которое привело к многочисленным жертвам.