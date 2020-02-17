Инвесторы из Китая договорились с властями Кирилловки в Запорожской области, которая является украинским курортом, вкладывать средства в развитие рыбного бизнеса и строительство крупного медицинского центра. Об этом 17 февраля сообщает «НМ»

Отмечается, что на днях курорт посетила делегация из Китая. Иностранцы встретились с местными властями и обсудили возможности сотрудничества. Были подписаны договоренности. Россия и Китай за год удвоили дефицит торгового баланса Украины © Екатерина Чеснокова | Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Китайские инвесторы заинтересованы в разведении рыбы в Молочном лимане, — его как раз соединили с Азовским морем искусственной промоиной», — говорится в сообщении.

Кроме того, китайцы планируют строительство центра народной китайской медицины и организовать оздоровительные поездки детей из Китая в Кирилловку. По словам инвесторов, для будущего строительства необходимо будет возвести очистные сооружения и построить новый водопровод.