Отмечается, что на днях курорт посетила делегация из Китая. Иностранцы встретились с местными властями и обсудили возможности сотрудничества. Были подписаны договоренности.

Россия и Китай за год удвоили дефицит торгового баланса Украины
Россия и Китай за год удвоили дефицит торгового баланса Украины
© Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Китайские инвесторы заинтересованы в разведении рыбы в Молочном лимане, — его как раз соединили с Азовским морем искусственной промоиной», — говорится в сообщении.

Кроме того, китайцы планируют строительство центра народной китайской медицины и организовать оздоровительные поездки детей из Китая в Кирилловку. По словам инвесторов, для будущего строительства необходимо будет возвести очистные сооружения и построить новый водопровод.    