Отмечается, что на днях курорт посетила делегация из Китая. Иностранцы встретились с местными властями и обсудили возможности сотрудничества. Были подписаны договоренности.
«Китайские инвесторы заинтересованы в разведении рыбы в Молочном лимане, — его как раз соединили с Азовским морем искусственной промоиной», — говорится в сообщении.
Кроме того, китайцы планируют строительство центра народной китайской медицины и организовать оздоровительные поездки детей из Китая в Кирилловку. По словам инвесторов, для будущего строительства необходимо будет возвести очистные сооружения и построить новый водопровод.