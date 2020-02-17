Украинская сторона намерена трансформировать Минские соглашения в прямые переговоры с Россией на встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине и предложить поэтапное снятие санкций. Об этом 17 февраля сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины

Хорватский вариант. Пристайко рассказал, что Киев хочет сделать в Донбассе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Ермак обсудил с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком возможность проведения выборов в Донбассе осенью, чтобы говорить о дальнейшем урегулировании с новыми людьми у власти.

«Минские соглашения уходят в прошлое, а их заменят прямые договоренности с Россией, которые будут подписаны в Берлине на встречи лидеров нормандского формата. Гарантом выполнения выступает Германия и Франция с возможным расширением списка, а поэтапное снятие санкций с России привязываются к реализации этого плана», — говорится в сообщении.