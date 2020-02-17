Отмечается, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком возможность проведения выборов в Донбассе осенью, чтобы говорить о дальнейшем урегулировании с новыми людьми у власти.
«Минские соглашения уходят в прошлое, а их заменят прямые договоренности с Россией, которые будут подписаны в Берлине на встречи лидеров нормандского формата. Гарантом выполнения выступает Германия и Франция с возможным расширением списка, а поэтапное снятие санкций с России привязываются к реализации этого плана», — говорится в сообщении.