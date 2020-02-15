Прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море, экипаж которого подозревают в незаконном рыбном промысле. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба так называемой «прокуратуры Крыма»

Шабовта назвал браконьерство причиной исчезновения рыбы в Азовском море © Facebook Сергея Шабовты

«Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело заведено «по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ украинского судна с четырьмя лицами на борту».

Ранее в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщили, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно, предположительно, с браконьерами.

На борту находились четверо граждан Украины, но без документов, удостоверяющих личности. Капитан не выполнил законного требования пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться, впоследствии признав факт незаконной добычи рыбы. Команда была доставлена в порт Керчи.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, моряков и судно могут относительно быстро вернуть украинской стороне, если она не станет политизировать этот инцидент и будет настроена на конструктивный диалог.