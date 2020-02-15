Запас рыбы в Азовском море скудеет с каждым годом по причине беспощадного браконьерства. Об этом 15 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта

«Механик Погодин» и Керченская провокация. Как Россия и Украина задерживали суда в Азовском море © пресс-центр Командования ВМСУ | пресс-центр Командования ВМСУ | Перейти в фотобанк

По словам эксперта, проблема браконьерства не первый год является предметом обоюдных договоренностей Украины и России.

«С другой стороны мы понимаем, что любые правомерные действия в данной ситуации будут иметь попытку трактовки абсолютно в другом русле, апеллируя к неким агрессивным началам. Сама ситуация не нова, она повторяется, поэтому ожидать, что поменяются какие-то интонации и сократится число восклицательных знаков не приходится», — рассказал Сергей Шабовта.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

На допросе в ФСБ капитан судна признал, что его команда занималась незаконным ловом рыбы.