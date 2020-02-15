В субботу, 15 февраля, ФСБ России сообщила, что погранохрана задержала в западной части Азовского моря шхуну с украинскими браконьерами. На борту судна пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.
По словам эксперта, проблема браконьерства не первый год является предметом обоюдных договоренностей Украины и России.
«С другой стороны мы понимаем, что любые правомерные действия в данной ситуации будут иметь попытку трактовки абсолютно в другом русле, апеллируя к неким агрессивным началам. Сама ситуация не нова, она повторяется, поэтому ожидать, что поменяются какие-то интонации и сократится число восклицательных знаков не приходится», — рассказал Сергей Шабовта.
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На допросе в ФСБ капитан судна признал, что его команда занималась незаконным ловом рыбы.